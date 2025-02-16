Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих

фото: Національна поліція

Унаслідок теракту в Миколаєві 14 лютого загинули троє співробітників Центру протимінної діяльності. Це Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба відомства у Фейсбуці.

"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі", - йдеться у повідомленні.

У Центрі протимінної діяльності підтвердили загибель військових.

Нагадаємо, 14 лютого в центрі Миколаєва пролунав вибух. Тоді у поліції повідомили, що двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення.

Як повідомлялось, після атаки російських дронів на Миколаїв в ніч на 16 лютого місто частково залишилось без теплопостачання.