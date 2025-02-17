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17 лютого 2025, 13:55

На Херсонщині троє псевдоосвітян вивезли дітей в окупацію та готували до служби в армії РФ

17 лютого 2025, 13:55
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фото з відкритих джерел
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Повідомлено про підозру трьом "освітянам" з Херсона, які вивезли шістьох українських дітей до тимчасово окупованих територій. Двом жінкам та чоловіку інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані змушували підлітків змінити громадянство на російське та переконували служити в армії РФ.

Підозрювані обійняли посади керівника, заступника та вихователя у створеному окупаційною владою так званому "Херсонському професійному училищі №2".

Всі троє вступили у змову з окупаційною адміністрацією та, шляхом обману і погроз, 7 жовтня 2022 року організували незаконне вивезення шести неповнолітніх вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у с. Степанівка, Херсонської області.

Дітей вивезли до тимчасово окупованого Криму та утримували їх без законних представників. При цьому їм сказали, що це короткострокова поїздка для відпочинку.

Протягом шести місяців викрадених дітей переміщували окупованою територією, змушували навчатися за програмами РФ, а також цілеспрямовано готували до служби в збройних силах держави-агресора. Їм насильно видали російські паспорти, а одному з них навіть уже вручили повістку для служби в армії.

Завдяки міжнародним та волонтерським організаціям вдалося врятувати двох дітей. Доля ще чотирьох досі невідома.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.

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