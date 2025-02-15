Підійшла до військових і підірвала себе: з’явилося відео з моментом вибуху у Миколаєві
У мережі з'явилося відео моменту вибуху, який стався у Миколаєві біля кафе вдень 14 лютого
Про це передає RegioNews із посиланням на канал "Військового братерства" "ЧВК Б.О.М.Ж".
Судячи з кадрів, вибухівку у звичайному пакеті на місце принесла невідома жінка, коли вона підійшла до групи військових – пристрій спрацював.
У мережі припускають, що жінку, яка принесла вибухівку, могли завербувати російські спецслужби.
Нагадаємо, внаслідок вибуху загинули дві людини: жінка та військовий. Ще вісім осіб отримали поранення.
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Російський дрон атакував громаду на Сумщині: є пошкодження
15 лютого 2025, 15:53На Київщині керівниця фонду та волонтер продавали гуманітарні автомобілі для ЗСУ
15 лютого 2025, 14:50Європі терміново потрібен власний план дій щодо України, – Туск
15 лютого 2025, 14:25На Сумщині в лісосмузі знайшли 5 кг ртуті
15 лютого 2025, 13:56Членство України в НАТО та угоди з РФ: Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції
15 лютого 2025, 13:28Європа таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну, – AP
15 лютого 2025, 12:44Провалилися під кригу на Херсонщині: рятувальники знайшли тіло третьої дитини
15 лютого 2025, 12:19Удар по ЧАЕС: продовжується гасіння загоряння, витоку радіації немає
15 лютого 2025, 11:50На Київщині на льоду знайшли залишки російського дрона "Гербера"
15 лютого 2025, 11:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?