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15 лютого 2025, 15:32

Підійшла до військових і підірвала себе: з’явилося відео з моментом вибуху у Миколаєві

15 лютого 2025, 15:32
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фото: поліція
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У мережі з'явилося відео моменту вибуху, який стався у Миколаєві біля кафе вдень 14 лютого

Про це передає RegioNews із посиланням на канал "Військового братерства" "ЧВК Б.О.М.Ж".

Судячи з кадрів, вибухівку у звичайному пакеті на місце принесла невідома жінка, коли вона підійшла до групи військових – пристрій спрацював.

У мережі припускають, що жінку, яка принесла вибухівку, могли завербувати російські спецслужби.

Нагадаємо, внаслідок вибуху загинули дві людини: жінка та військовий. Ще вісім осіб отримали поранення.

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