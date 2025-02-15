Підійшла до військових і підірвала себе: з’явилося відео з моментом вибуху у Миколаєві

фото: поліція

У мережі з'явилося відео моменту вибуху, який стався у Миколаєві біля кафе вдень 14 лютого

Про це передає RegioNews із посиланням на канал "Військового братерства" "ЧВК Б.О.М.Ж".

Судячи з кадрів, вибухівку у звичайному пакеті на місце принесла невідома жінка, коли вона підійшла до групи військових – пристрій спрацював.

У мережі припускають, що жінку, яка принесла вибухівку, могли завербувати російські спецслужби.

Нагадаємо, внаслідок вибуху загинули дві людини: жінка та військовий. Ще вісім осіб отримали поранення.