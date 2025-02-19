Теракт в Николаеве: СБУ задержала четырех несовершеннолетних агентов РФ

фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, которые по заказу РФ готовили теракт в Николаеве 14 февраля. Им грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что на фигурантов собрана доказательная база и полностью задокументирована их связь с врагом.

Россияне использовали жительницу Полтавщины, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой вблизи кафе в центре Николаева. В результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления "по горячим следам". Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграмм-каналы по поиску "легких денег".

По инструкции российских спецслужб юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка.

В обмен на обещание "быстрого заработка" женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать сумку с деньгами местному жителю.

Не догадываясь, что у нее в руках замаскирована взрывчатка, она подошла к парковке у кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбы дистанционно активировали взрывчатку по вызову на мобильный телефон.

Между тем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов.

Там их задержали правоохранители. В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

4-м фигурантам сообщено о подозрении по статье террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.

Как известно, россияне ищут украинцев в соцсетях и обещают скорый заработок. "Работа" оказывается задачами российских спецслужб – например, совершить теракт.

Служба безопасности Украины призывает сообщать о попытках вербовки . Это можно сделать через чатбот "Спали" ФСБешника".

Напомним, 14 февраля вблизи заведения питания в центре Николаева произошел взрыв. В результате теракта погибли трое сотрудников Центра противоминной деятельности.