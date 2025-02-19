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19 лютого 2025, 01:21

СБУ затримали агентів РФ на Одещині та Житомирщині

19 лютого 2025, 01:21
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Фото: СБУ
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Правоохоронці в двох областях затримали агентів РФ. Відомо, що росіяни завербували їх у соцмережах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили сім агентів РФ в Одеській та Житомирській області. Вони вчиняли підпали на замовлення російських кураторів. Відомо, що окупанти завербували їх через соцмережі, коли ті "шукали підробіток".

На Одещині затримали жителів Білгород-Дністровського віком від 21 до 34 років. Відомо, що вони палили дві релейні шафи і трансформаторну підстанцію на лінії залізничного сполучення.

На Житомирщині затримали "на гарячому" 18-річного студента, який спалив позашляховик ЗСУ.

Ще один 21-річний чоловік, підпалив адмінбудівлю місцевої сільради. Для цього він розбив скло в приміщенні держустанови і закинув усередину легкозаймисту суміш.

Зараз усі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Одещині затримали дітей, які палили авто військових на замовлення РФ. Це були школярі віком від 13 до 16 років, які знайшли "заробіток" в соцмережах. Вони на замовлення росіян палили авто військових, а коли вони намагались припинити "роботу" - російські куратори переходили до погроз.

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