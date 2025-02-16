14:04  16 лютого
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
11:59  16 лютого
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
09:25  16 лютого
Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2025, 14:28

Росіяни атакували ТЕС у Миколаєві, без теплопостачання майже 50 тисяч жителів

16 лютого 2025, 14:28
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Через російську атаку на критичну інфраструктуру Миколаєва частина абонентів залишилась без теплопостачання

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", – йдеться у повідомленні.

За його словами, всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Наразі в місті розгорнули 67 пунктів незламності.

"Координуємо зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям", – повідомив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, внаслідок теракту в Миколаєві 14 лютого загинули троє співробітників Центру протимінної діяльності - Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Миколаїв атака ТЕС опалення Шмигаль інфраструктура пошкодження
Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих
16 лютого 2025, 13:50
У Миколаєві жінка принесла сумку з вибухівкою до військових, є загиблі та поранені
14 лютого 2025, 17:47
Самогубство на автовокзалі в Миколаєві: чоловік підірвав себе гранатою
14 лютого 2025, 14:21
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
На Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину: що відомо
16 лютого 2025, 14:47
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
16 лютого 2025, 14:04
Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих
16 лютого 2025, 13:50
Війська РФ вдарили по Донеччині, загинули двоє цивільних
16 лютого 2025, 13:30
На Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК
16 лютого 2025, 12:57
Росіяни атакували дроном поліцейських у Херсоні, є поранені
16 лютого 2025, 12:35
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
16 лютого 2025, 11:59
"Зміцнить енергетичну безпеку": Зеленський заявив про важливість добудови Хмельницької АЕС
16 лютого 2025, 11:09
В Одеській області діти провалилися під кригу і загинули
16 лютого 2025, 10:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »