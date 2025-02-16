Росіяни атакували ТЕС у Миколаєві, без теплопостачання майже 50 тисяч жителів

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Через російську атаку на критичну інфраструктуру Миколаєва частина абонентів залишилась без теплопостачання

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", – йдеться у повідомленні.

За його словами, всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Наразі в місті розгорнули 67 пунктів незламності.

"Координуємо зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям", – повідомив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, внаслідок теракту в Миколаєві 14 лютого загинули троє співробітників Центру протимінної діяльності - Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.