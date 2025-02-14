Самогубство на автовокзалі в Миколаєві: чоловік підірвав себе гранатою

фото: Національна поліція

У п'ятницю, 14 лютого, близько 10:00 в Миколаєві поблизу міжміського автовокзалу невідомий чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, 41-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату. Окрім нього більше ніхто не постраждав.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили з місця події уламки від гранати РГД-5.

У ході перевірки речей загиблого – інших вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події та походження боєприпасу.

Нагадаємо, в четвер, 13 лютого, у будівлі Хмельницького ТЦК та СП громадянин вчинив самогубство, перерізавши собі горло канцелярським ножем.