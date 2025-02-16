Россияне атаковали ТЭС в Николаеве, без теплоснабжения почти 50 тысяч человек

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Из-за российской атаки на критическую инфраструктуру Николаева часть абонентов осталась без теплоснабжения

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

Сегодня ночью российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано осознанно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу. В настоящее время без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов", – говорится в сообщении.

По его словам, все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки противника.

В городе развернули 67 пунктов несокрушимости.

"Координируем усилия центральной и местной власти по помощи людям", – сообщил Премьер-министр.

Напомним, в результате теракта в Николаеве 14 февраля погибли три сотрудника Центра противоминной деятельности - Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык.