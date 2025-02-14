У Миколаєві жінка принесла сумку з вибухівкою до військових, є загиблі та поранені

фото: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві двоє людей загинули від вибуху невідомого предмета 14 лютого

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

Зазначається, що у п’ятницю, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Ще вісім осіб отримали поранення.

Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

У соцмережах очевидці пишуть, що жінка підійшла до військових у формі в центрі міста із сумкою в якій, швидше за все, був вибуховий пристрій.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві пролунав вибух, а після цього увімкнули сигнал повітряної тривоги.