Пішов у ЗСЧ та займався грабежем: у Миколаєві засудили військового
У Миколаєві до 7 років та 1 місяця позбавлення волі засудили військовослужбовця, який самовільно залишив частину і вчинив низку крадіжок в магазинах
Про це повідомили в пресслужбі Центрального райсуду міста Миколаєва, передає RegioNews.
Зазначається, що 33-річний підсудний, на момент вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, був військовослужбовцем за мобілізацією. Проте, за повідомленням його військової частини, самовільно залишив місце несення служби.
Суд встановив, що з кінця березня по травень 2024 року чоловік незаконно заволодів товарами в мережевих магазинах, розташованих у Миколаєві. Зокрема електронними сигаретами, алкоголем, продуктами харчування, портативними батареями (Power Bank), спортивним одягом.
Всього було зафіксовано вісім епізодів злочинної діяльності.
У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину частково.
Нагадаємо, на Тернопільщині військового засудили до 5 років за самовільне залишення частини.