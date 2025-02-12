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12 лютого 2025, 08:41

Пішов у ЗСЧ та займався грабежем: у Миколаєві засудили військового

12 лютого 2025, 08:41
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фото з відкритих джерел
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У Миколаєві до 7 років та 1 місяця позбавлення волі засудили військовослужбовця, який самовільно залишив частину і вчинив низку крадіжок в магазинах

Про це повідомили в пресслужбі Центрального райсуду міста Миколаєва, передає RegioNews.

Зазначається, що 33-річний підсудний, на момент вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, був військовослужбовцем за мобілізацією. Проте, за повідомленням його військової частини, самовільно залишив місце несення служби.

Суд встановив, що з кінця березня по травень 2024 року чоловік незаконно заволодів товарами в мережевих магазинах, розташованих у Миколаєві. Зокрема електронними сигаретами, алкоголем, продуктами харчування, портативними батареями (Power Bank), спортивним одягом.

Всього було зафіксовано вісім епізодів злочинної діяльності.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину частково.

Нагадаємо, на Тернопільщині військового засудили до 5 років за самовільне залишення частини.

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