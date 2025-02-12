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До суду направлений обвинувальний акт стосовно жителя Вознесенського району за зґвалтування 15-річної падчерки

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Впродовж серпня 2024 року в одному з сіл району 35-річний чоловік неодноразово ґвалтував 15-річну падчерку.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує від 7 до 12 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка, який зґвалтував доньку знайомого і знімав процес на відео.