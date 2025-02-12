На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку
До суду направлений обвинувальний акт стосовно жителя Вознесенського району за зґвалтування 15-річної падчерки
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Впродовж серпня 2024 року в одному з сіл району 35-річний чоловік неодноразово ґвалтував 15-річну падчерку.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує від 7 до 12 років вʼязниці.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка, який зґвалтував доньку знайомого і знімав процес на відео.
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