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Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно жителя Кропивницького за фактом організації переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Ділок за 20 тисяч доларів допомагав переправляти чоловіків призовного віку через кордон, виготовляючи фіктивні довідки про зняття з військового обліку.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання ним коштів від клієнта та оголосили підозру.

Наразі обвинувальний акт направлений до суду. Ділку загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали посадовця ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти з центру комплектування та військовим, яких повернули із СЗЧ.