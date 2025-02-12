Ушел в ЗСЧ и занимался грабежом: в Николаеве осудили военного
В Николаеве к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили военнослужащего, который самовольно покинул часть и совершил ряд краж в магазинах
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда города Николаева, передает RegioNews.
Отмечается, что 33-летний подсудимый, в момент совершения инкриминируемых ему уголовных правонарушений, был военнослужащим по мобилизации. Однако, по сообщению его воинской части, самовольно покинул место несения службы.
Суд установил, что с конца марта по май 2024 мужчина незаконно завладел товарами в сетевых магазинах, расположенных в Николаеве. В частности, электронными сигаретами, алкоголем, продуктами питания, портативными батареями (Power Bank), спортивной одеждой.
Всего было зафиксировано восемь эпизодов преступной деятельности.
В судебном заседании обвиняемый признал свою вину частично.
Напомним, в Тернопольской области военного приговорили к 5 годам за самовольное оставление части.