Ушел в ЗСЧ и занимался грабежом: в Николаеве осудили военного

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В Николаеве к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили военнослужащего, который самовольно покинул часть и совершил ряд краж в магазинах

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда города Николаева, передает RegioNews.

Отмечается, что 33-летний подсудимый, в момент совершения инкриминируемых ему уголовных правонарушений, был военнослужащим по мобилизации. Однако, по сообщению его воинской части, самовольно покинул место несения службы.

Суд установил, что с конца марта по май 2024 мужчина незаконно завладел товарами в сетевых магазинах, расположенных в Николаеве. В частности, электронными сигаретами, алкоголем, продуктами питания, портативными батареями (Power Bank), спортивной одеждой.

Всего было зафиксировано восемь эпизодов преступной деятельности.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину частично.

Напомним, в Тернопольской области военного приговорили к 5 годам за самовольное оставление части.