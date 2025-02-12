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12 лютого 2025, 04:12

На Рівненщині винесли вирок чоловіку, який жорстоко вбив знайомого

12 лютого 2025, 04:12
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Ілюстративне фото
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Чоловік зарізав свого 36-річного знайомого. У вбивстві він зізнався правоохоронцям сам

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався восени минулого року. Тоді на одній з вулиць Здолбунова місцевий житель помітив закривавленого чоловіка з ножем в руках. Коли на виклик прибули поліцейські, 36-річний закривавлений чоловік зізнався, що він вбив свого 44-річного знайомого.

З’ясувалось, що між ними виникла сварка. Конфлікт переріс у бійку, внаслідок чого сталося вбивство. Днями суд виніс вирок підозрюваному: позбавлення волі строком 9 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про жорстоке вбивство на Житомирщині. Там 18-річний хлопець вночі попросив у незнайомця сигарету. Проте коли той відмовив – хлопець завдав йому майже 100 ножових поранень. "Швидку" потерпілому викликав місцевий житель, який проживає поруч з місцям подій. Проте медикам не вдалось врятувати 33-річного чоловіка.

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