Росіяни обстріляли ринок у Покровську: виникла пожежа
В четвер, 26 грудня, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Через обстріл на території місцевого ринку виникла пожежа у торгівельному павільйоні.
На місці рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Нагадаємо, 25 грудня під час виконання завдань поблизу Покровська рятувальники потрапили під російський артилерійський обстріл.
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