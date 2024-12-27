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27 грудня 2024, 12:13

Росіяни обстріляли ринок у Покровську: виникла пожежа

27 грудня 2024, 12:13
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фото: ДСНС
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В четвер, 26 грудня, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Через обстріл на території місцевого ринку виникла пожежа у торгівельному павільйоні.

На місці рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Нагадаємо, 25 грудня під час виконання завдань поблизу Покровська рятувальники потрапили під російський артилерійський обстріл.

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