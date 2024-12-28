Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних
Минулої доби, 27 грудня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ятеро цивільних дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Садове, Молодіжне, Комишани, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Берислав, Саблуківка, Новорайськ, Зміївка, Качкарівка, Монастирське, Благовіщенське, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк.
"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Загарбники атакували житлові квартали. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчу споруду, гараж та автомобілі.
Нагадаємо, 27 грудня окупаційні війська РФ вдарили з артилерії по селищах Білозерка та Комишани Херсонського району. Внаслідок атаки постраждали чоловік і жінка.