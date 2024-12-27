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27 грудня 2024, 16:35

Росіяни вбили 2 і поранили 5 мирних жителів Харківщини

27 грудня 2024, 16:35
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фото: Нацполіція
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Минулої доби російські війська били по мирному населенню Харківщини керованими авіабомбами, артилерією, РСЗВ і БпЛА. Є загиблі та поранені, зафіксовані руйнування

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

Загалом внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджені 37 об’єктів цивільної інфраструктури.

Обстріли 26 грудня:

  • Російський FPV-дрон завдав удару по селищу Дворічна Куп’янського району. Дістала поранення цивільна жінка.
  • Куп’янськ ворожі війська обстріляли з РСЗВ "Град". Пошкоджені будівля приватного підприємства та паркан.
  • У селищі Слатине Харківського району внаслідок влучання трьох російських КАБів загинув чоловік. Дістали поранення ще двоє мирних жителів. Пошкоджене приміщення фермерського господарства, багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, спецтехніка.
  • Під ударами КАБів перебувало місто Золочів Богодухівського району. У четвер, 26 грудня, армія РФ тричі обстріляла Золочів. Внаслідок атаки загинув цивільний. Ще один чоловік та жінка дістали поранень.

"Зруйновано та пошкоджено 15 приватних будинків, об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення сільгосппідприємства, сільгосптехніка, господарчі споруди, газо- та енергомережі, 7 цивільних автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Також окупанти продовжують обстрілювати Харків. Вчора внаслідок падіння російського БпЛА "Молнія" пошкоджено багатоповерховий будинок, три автомобілі та магазин.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, 26 грудня росіяни завдали авіаудару по фермерському господарству на Харківщині. Загинув працівник.

війна обстріли загиблі Харківська область Нацполіція постраждалі
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