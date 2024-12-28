В Николаеве Shahed попал в многоэтажку: загорелась крыша дома
Ночью 28 декабря армия РФ атаковала Николаев ударными беспилотниками. В Ингульском районе города Shahed попал в пятиэтажный жилой дом. Начался пожар
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Также в результате вражеской атаки на территории промышленного предприятия загорелась сухая трава. Оба пожара оперативно ликвидировали.
"Спасатели ликвидировали возгорание крыши пятиэтажного жилого дома, а также – возгорание камыша, площадью 1000 кв. м. В доме частично разрушена крыша, выбиты окна", — говорится в сообщении.
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что ночью 28 декабря противовоздушная оборона Николаевщины уничтожила 12 БПЛА типа "Shahed 131/136".
Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро гражданских получили ранения.