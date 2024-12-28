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28 декабря 2024, 10:40

В Николаеве Shahed попал в многоэтажку: загорелась крыша дома

28 декабря 2024, 10:40
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фото: ГСЧС Украины
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Ночью 28 декабря армия РФ атаковала Николаев ударными беспилотниками. В Ингульском районе города Shahed попал в пятиэтажный жилой дом. Начался пожар

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Также в результате вражеской атаки на территории промышленного предприятия загорелась сухая трава. Оба пожара оперативно ликвидировали.

"Спасатели ликвидировали возгорание крыши пятиэтажного жилого дома, а также – возгорание камыша, площадью 1000 кв. м. В доме частично разрушена крыша, выбиты окна", — говорится в сообщении.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что ночью 28 декабря противовоздушная оборона Николаевщины уничтожила 12 БПЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро гражданских получили ранения.

война Николаевская ОГА пожар обстрелы ГСЧС Николаев Ким Виталий Александрович БПЛА атака шахед Shahed
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