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27 грудня 2024, 13:02

Росіяни вбили чоловіка на Сумщині, його тіло дістали з-під завалів будинку

27 грудня 2024, 13:02
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фото: ДСНС
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Російські війська завдали чергового удару по Сумщині, внаслідок чого загинув цивільний чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув через ворожий удар.

Його знайшли фахівці ДСНС під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли ринок у Покровську.

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