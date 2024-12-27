Росіяни вбили чоловіка на Сумщині, його тіло дістали з-під завалів будинку

фото: ДСНС

Російські війська завдали чергового удару по Сумщині, внаслідок чого загинув цивільний чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув через ворожий удар.

Його знайшли фахівці ДСНС під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли ринок у Покровську.