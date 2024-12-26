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26 грудня 2024, 08:44

Окупанти вдарили мінометами по громаді на Миколаївщині

26 грудня 2024, 08:44
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ілюстративне фото: росЗМІ
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На Різдво війська Росії атакували мінометами Очаківську громаду Миколаївського району

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що близько 09:45 акваторія Очаківської громади перебувала під ворожим мінометним обстрілом. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 25 грудня Росія вдарила 12 балістичними ракетами по Харкову. Загарбники били по котельнях, ТЕЦ та енергообʼєктах. Правоохоронці показали наслідки ворожої атаки.

війна Миколаївська ОДА обстріли Кім Віталій Олександрович Миколаївська область
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