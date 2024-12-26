Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 2 людей
Вчора, 25 грудня, російські війська атакували 27 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Комишани, Молодіжне, Зеленівка, Іванівка, Токарівка, Інженерне, Білозерка, Кізомис, Гончарне, Широка Балка, Томина Балка, Тягинка, Вірівка, Нововоронцовка, Кар'єрне, Миколаївка, Михайлівка, Ольгівка, Золота Балка, Львове, Республіканець, Монастирське, Зміївка, Веселе та Козацьке.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.
Нагадаємо, 25 грудня росіяни з танка обстріляли дитсадок на Херсонщині. Будівля зазнала значних пошкоджень.