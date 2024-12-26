На Різдво росіяни зруйнували понад 60 житлових будинків на Запоріжжі
На Різдво, 25 грудня, російські окупаційні війська завдали 255 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 62 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- авіаційний удар по Новоандріївці.
- 130 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку.
- 117 артобстрілів завдали війська РФ по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки.
Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області. Загинула людина. У Дніпрі були пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та житлові будинки.
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