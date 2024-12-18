На Закарпатті п'яний водій на смерть збив чоловіка

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Поліція Закарпатської області затримала водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Аварія сталася 17 грудня близько 17 години у місті Чоп. Водій автомобіля "Chery" скоїв наїзд на пішохода.

Правоохоронці з’ясували, що за кермом перебував 35-річний місцевий житель. Він наїхав на 41-річного пішохода, який йшов проїзною частиною дороги. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

У крові водія виявили 1 проміле алкоголю, що у 5 разів перевищує допустиму норму. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вранці, 18 грудня на Волині сталася дорожня аварія - мікроавтобус, у якому перебували шестеро людей, злетів у кювет.