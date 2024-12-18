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ДТП сталася 18 грудня близько 14:00 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, на об'їзній Кременця

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто "ВАЗ 2109" допустив зіткнення з вантажівкою. Внаслідок удару двері легковика зі сторони пасажира відкрилися і з салону випала жінка. Вона потрапила під колеса фури та загинула.

На місці події працювали правоохоронці. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 15 грудня на Волині квадроцикл в’їхав у дерево. Від отриманих травм 29-річний водій загинув.