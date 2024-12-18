У Чернігові "Жигулі" збили жінку: потерпілу забрала "швидка"

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ДТП із постраждалим пішоходом сталася у вівторок вдень, 17 грудня, в Чернігові. Жінку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 15:45 автомобіль ВАЗ рухався по проспекту Миру в бік вулиці Олега Кошового. О 15:45 "Жигулі" збили на нерегульованому пішохідному переході 57-річну жінку.

Попередньо, потерпіла переходила проїзну частину зліва направо відносно руху автомобіля. За кермом машини перебував 68-річний чоловік.

"Внаслідок ДТП жінка зазнала травм та була доставлена до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 11 грудня у Ніжинському районі Чернігівської області легковик Mazda врізався у вантажівку. В ДТП загинула 24-річна дівчина.