В Николаевской области пьяный водитель наехал на двух пешеходов: его задержали

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Автопроисшествие случилось в понедельник вечером, 16 декабря, в селе Каменная Балка Первомайского района. Пострадавшим пешеходам понадобилась медицинская помощь

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 19:20 на улице Центральная водитель автомобиля Volvo V50 сбил двух женщин-пешеходок. Предварительно пострадавшие 38 и 49 лет шли по обочине дороги во встречном направлении. Обеих женщин госпитализировали в больницу.

"По результатам обследования у водителя обнаружили 1,09 промилле алкоголя", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство. За рулем находился 47-летний мужчина. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 16 декабря под Николаевом микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сбил 55-летнюю женщину-пешехода. Потерпевшая погибла на месте ДТП.