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27 вересня 2020, 13:26 5

В авіакатастрофі під Харковом загинув син депутата Миколаївської облради

27 вересня 2020, 13:26 5
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Фото: ОПЗЖ
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Унаслідок авіатрощі під Чугуєвом загинуло два уродженці Миколаєва, один із них – Володимир Олабін, син депутата Миколаївської облради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Олабіна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко, пише RegioNews.

Серед 25 загиблих у авіакатастрофі двоє наших молодих краян...

Курсант Володимир Олабін. Курсант Андрій Померанцев”- написала Москаленко.

На жаль, Миколаівщиу не оминуло... Серед 25 загиблих у авіакатастрофі двоє наших молодих краян... Курсант Володимир...

Опубліковано Вікторією Москаленко Субота, 26 вересня 2020 р.

Загиблий курсант Володимир Олабін є сином депутата миколаївської облради Вадима Олабіна.

Серед курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які загинули внаслідок аварії літака Ан-26Ш, був син депутата Миколаївської обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Олабіна, 20-річний Володимир Олабін", - повідомила пресслужба "ОПЗЖ".

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом .

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