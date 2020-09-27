В авіакатастрофі під Харковом загинув син депутата Миколаївської облради

Курсанту Володимиру Олабіну в листопаді виповнився б 21 рік

Курсанту Володимиру Олабіну в листопаді виповнився б 21 рік

Фото: ОПЗЖ

Унаслідок авіатрощі під Чугуєвом загинуло два уродженці Миколаєва, один із них – Володимир Олабін, син депутата Миколаївської облради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Олабіна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко, пише RegioNews. Серед 25 загиблих у авіакатастрофі двоє наших молодих краян... Курсант Володимир Олабін. Курсант Андрій Померанцев”- написала Москаленко. На жаль, Миколаівщиу не оминуло... Серед 25 загиблих у авіакатастрофі двоє наших молодих краян... Курсант Володимир... Опубліковано Вікторією Москаленко Субота, 26 вересня 2020 р. Загиблий курсант Володимир Олабін є сином депутата миколаївської облради Вадима Олабіна. Серед курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які загинули внаслідок аварії літака Ан-26Ш, був син депутата Миколаївської обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Олабіна, 20-річний Володимир Олабін", - повідомила пресслужба "ОПЗЖ". Нагадаємо, рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом .



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