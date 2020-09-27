В авиакатастрофе под Харьковом погиб сын депутата Николаевского облсовета

Курсанту Владимиру Олабину в ноябре исполнился бы 21 год

Курсанту Владимиру Олабину в ноябре исполнился бы 21 год

Фото: ОПЗЖ

Вследствие падения самолета под Чугуевом погибло два уроженца Николаева, один из них – Владимир Олабин, сын депутата Николаевского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Олабина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Николаевского облсовета Виктория Москаленко, пишет RegioNews. Среди 25 погибших в авиакатастрофе двое наших молодых земляков... Курсант Владимир Олабіи. Курсант Андрей Померанцев”- написала Москаленко. К сожалению, Миколаівщиу не обошло... Среди 25 погибших в авиакатастрофе двое наших молодых земляков... Курсант Владимир... Опубликовано Викторией Москаленко Суббота, 26 сентября 2020 г. Погибший курсант Владимир Олабин является сыном депутата николаевского облсовета Вадима Олабина. Среди курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые погибли в результате аварии самолета Ан-26Ш, был сын депутата Николаевского областного совета от "Оппозиционной платформы – По жизни" Вадима Олабіна, 20-летний Владимир Олабин", - сообщила пресс-служба "ОПЗЖ". Напомним, спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом .

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