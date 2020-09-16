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16 вересня 2020, 17:39 5

На Миколаївщині звільнили начальника пожежної частини, машини якої клеїли рекламу "Слуг народу"

16 вересня 2020, 17:39 5
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Рятувальники клеїли плакати перед візитом президента Зеленського
Фото: Facebook
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На Миколаївщині за наклеювання політичної реклами звільнений начальник 17 пожежнорятувальної частини.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, пише RegioNews.

В результаті службового розслідування щодо застосування службового пожежного автомобіля для наклеювання на білборд політичної реклами партії "Слуга народу" був звільнений начальник 17 пожежнорятувальної частини", - йдеться у відповіді ОПОРІ від Головного управління ДСНС в Миколаївській області.

Нагадаємо, що 20 серпня в Казанку караул 17 державної пожежнорятувальної частини розклеював рекламу політичної партії "Слуга народу" перед візитом президента Володимира Зеленського в Миколаївську область.

21 серпня ОПОРА направила звернення до ГУ ДСНС в Миколаївській області для перевірки даних фактів і надання їм правової оцінки. 25 серпня була відповідь т. в. о начальника ГУ ДСНС України в Миколаївській області Миколи Панасенка. Він повідомив, що призначено службове розслідування з метою повного з'ясування причин і обставин цього випадку і пообіцяв додатково поінформувати про підсумки розслідування.

І ось 16 вересня Громадянська мережа ОПОРА отримала лист від заступника начальника ГУ ДСНС України в Миколаївській області Олександра Озерного. У ньому повідомляється про те, що за порушення вимог Кодексу цивільного захисту начальник 17 державної пожежнорятувальної частини притягнутий до дисциплінарної відповідальності та звільнений із займаної посади.

Нагадаємо, що в Херсоні, напередодні приїзду президента Володимира Зеленського, робочі вночі укочували новий асфальт на майданчик, де він повинен був вручити сім нових машин листоношам.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області готуватися до приїзду Володимира Зеленського почали за кілька днів. Центральну вулицю села ремонтували навіть під проливним дощем.

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