На Миколаївщині звільнили начальника пожежної частини, машини якої клеїли рекламу "Слуг народу"

Рятувальники клеїли плакати перед візитом президента Зеленського

Рятувальники клеїли плакати перед візитом президента Зеленського

Фото: Facebook

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, пише RegioNews.

В результаті службового розслідування щодо застосування службового пожежного автомобіля для наклеювання на білборд політичної реклами партії "Слуга народу" був звільнений начальник 17 пожежнорятувальної частини", - йдеться у відповіді ОПОРІ від Головного управління ДСНС в Миколаївській області.

Нагадаємо, що 20 серпня в Казанку караул 17 державної пожежнорятувальної частини розклеював рекламу політичної партії "Слуга народу" перед візитом президента Володимира Зеленського в Миколаївську область.

21 серпня ОПОРА направила звернення до ГУ ДСНС в Миколаївській області для перевірки даних фактів і надання їм правової оцінки. 25 серпня була відповідь т. в. о начальника ГУ ДСНС України в Миколаївській області Миколи Панасенка. Він повідомив, що призначено службове розслідування з метою повного з'ясування причин і обставин цього випадку і пообіцяв додатково поінформувати про підсумки розслідування.

І ось 16 вересня Громадянська мережа ОПОРА отримала лист від заступника начальника ГУ ДСНС України в Миколаївській області Олександра Озерного. У ньому повідомляється про те, що за порушення вимог Кодексу цивільного захисту начальник 17 державної пожежнорятувальної частини притягнутий до дисциплінарної відповідальності та звільнений із займаної посади.

Нагадаємо, що в Херсоні, напередодні приїзду президента Володимира Зеленського, робочі вночі укочували новий асфальт на майданчик, де він повинен був вручити сім нових машин листоношам.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області готуватися до приїзду Володимира Зеленського почали за кілька днів. Центральну вулицю села ремонтували навіть під проливним дощем.