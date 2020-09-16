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16 сентября 2020, 17:39 4

На Николаевщине уволили начальника пожарной части, машины которой клеили рекламу "Слуг народа"

16 сентября 2020, 17:39 4
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Фото: Facebook
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На Николаевщине за наклеивание политической рекламы уволен начальник 17 пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, пишет RegioNews.

В результате служебного расследования по применению служебного пожарного автомобиля для наклеивания на билборд политической рекламы партии "Слуга народа" был уволен начальник 17 пожарно-спасательной части”, - говорится в ответе ОПОРЕ от Главного управления ДСНС в Николаевской области.

Напомним, что 20 августа в Казанке караул 17 государственной пожарно-спасательной части расклеивал рекламу политической партии "Слуга народа" перед визитом президента Владимира Зеленского в Николаевскую область.

21 августа ОПОРА направила обращение в ГУ ГСЧС в Николаевской области для проверки данных фактов и предоставления им правовой оценки. 25 августа ответ был получен от в.и.о начальника Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области Николая Панасенко. Он сообщил, что назначено служебное расследование с целью полного выяснения причин и обстоятельств этого случая и пообещал дополнительно проинформировать об итогах расследования.

И вот 16 сентября Гражданская сеть ОПОРА получила письмо от заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Александра Озерного. В нем сообщается о том, что за нарушение требований Кодекса гражданской защиты начальник 17 государственной пожарно-спасательной части привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что в Херсоне, накануне приезда президента Владимира Зеленского, рабочие ночью укатывали новый асфальт на площадку, где он должен был вручить семь новых машин почтальонам.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области готовиться к приезду Владимира Зеленского начали за несколько дней. Центральную улицу села ремонтировали даже под проливным дождем.

увольнение реклама Слуга народа спасатели ГСЧС Николаев начальник ОПОРА
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