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21 серпня 2020, 10:12 9

На Миколаївщині перед візитом Зеленського білборди "Слуги народу" клеїли за допомогою пожежної машини

21 серпня 2020, 10:12 9
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Рятувальники виконували висотні роботи в рамках договору з рекламним агентством
Рятувальники виконували висотні роботи в рамках договору з рекламним агентством
Фото: Facebook
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В селищі Казанка Миколаївської області зафіксували факт поклейки білбордів з рекламою політсили "Слуга народу" за допомогою пожежної машини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "НикВести".

Судячи з фотографії і відео, для розклеювання бордів була використана спецмашина з автодрабиною 17 державної пожежорятувальної частини, що базується в смт. Казанка. При цьому борд з рекламою "Слуги народу" клеїли люди в цивільному одязі", – зазначає видання.

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Ігор Негулевський на своїй сторінці в Facebook повідомив, що пожежна машина брала участь у наклеюванні білбордів з політичною рекламою в селищі Казанка тому, що рятувальники виконували висотні роботи в рамках договору з рекламним агентством.

На його думку, в діях рекламодавців і пожежників немає нічого негожого.

Нагадаємо, що в Херсоні, напередодні приїзду президента Володимира Зеленського, робочі вночі клали новий асфальт на майданчик, де він повинен вручити сім нових машин листоношам.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області готуватися до приїзду Володимира Зеленського почали за кілька днів. Центральну вулицю села ремонтували навіть під проливним дощем.

Слуга народа партія президент Миколаїв візит
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