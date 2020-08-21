На Миколаївщині перед візитом Зеленського білборди "Слуги народу" клеїли за допомогою пожежної машини
В селищі Казанка Миколаївської області зафіксували факт поклейки білбордів з рекламою політсили "Слуга народу" за допомогою пожежної машини.
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "НикВести".
Судячи з фотографії і відео, для розклеювання бордів була використана спецмашина з автодрабиною 17 державної пожежорятувальної частини, що базується в смт. Казанка. При цьому борд з рекламою "Слуги народу" клеїли люди в цивільному одязі", – зазначає видання.
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Ігор Негулевський на своїй сторінці в Facebook повідомив, що пожежна машина брала участь у наклеюванні білбордів з політичною рекламою в селищі Казанка тому, що рятувальники виконували висотні роботи в рамках договору з рекламним агентством.
На його думку, в діях рекламодавців і пожежників немає нічого негожого.
Нагадаємо, що в Херсоні, напередодні приїзду президента Володимира Зеленського, робочі вночі клали новий асфальт на майданчик, де він повинен вручити сім нових машин листоношам.
Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області готуватися до приїзду Володимира Зеленського почали за кілька днів. Центральну вулицю села ремонтували навіть під проливним дощем.