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19 серпня 2020, 12:28 5

Мер міста Ватутіне на Черкащині не братиме участі у місцевих виборах

19 серпня 2020, 12:28 5
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Він неодноразово потрапляв у різноманітні скандали
Фото: Facebook
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Мер міста Ватутіне Черкаської області Олександр Лисюк не буде балотуватися на посаду голови майбутньої територіальної громади.

Про це повідомляє місцеве видання "Вісті Черкащини”, передає RegioNews.

За словами чиновника, причиною такого рішення стало небажання працювати з місцевими депутатами.

Він вважає, що депутати "не знають законів і не володіють економічною ситуацією", а також поскаржився на те, що вони звинувачують його у махінаціях.

Інша причина в тому, що все набридло. Об мене постійно витирають ноги. Не все від мене залежить. Зараз тривають реформи. А невдачі записують на мене”, - сказав мер.

Він також додав, що після завершення каденції планує "приділяти увагу рідним, ходити на риболовлю й жити спокійно”.

Нагадаємо, голова Черкаської ОДА Боднар вважає мера Бондаренка несамостійною політичною фігурою. На думку Романа Боднара, всі заяви та дії Бондаренка пов’язані з його політичними амбіціями.

Черкаська область Місцеві вибори мер Ватутіно община територія
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