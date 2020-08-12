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12 августа 2020, 15:05 3

В Очакове у начальника СБУ угнали иномарку с секретными документами

12 августа 2020, 15:05 3
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Это уже не первый скандал с начальником местного силового ведомства
Это уже не первый скандал с начальником местного силового ведомства
Фото из открытых источников
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У начальника Очаковского отделения УСБУ в Николаевской области Дмитрия Яремчука неизвестные угнали авто «Mazda 6», в салоне которого оказались документы с грифом «Секретно».

Об этом сообщают "Преступности.НЕТ", ссылаясь на свой источник в СБУ, пишет RegioNews.

По словам источника, автомобиль был припаркован возле дома, где проживает Дмитрий Яремчук.

Яремчук не стал писать заявление об угоне авто в полицию, поэтому эта информация не прошла по сводкам и машину в розыск никто не ставил. Яремчук доложил о произошедшем своему непосредственному начальнику Виталию Герсаку. Последний во время совещания с подчиненными заявил, что информация о произошедшем должна оставаться в тайне, а автомобиль нужно разыскать силами сотрудников управления, мол "дело чести", – отметил собеседник издания.

В итоге автомобиль все же был найден вчера ночью, 11 августа сотрудниками Центрального аппарата СБУ в районе города Новая Одесса.

Видимо, в Центральном аппарате узнали об инциденте, и начали разбираться в произошедшем. В итоге, именно сотрудники ВБ Центрального аппарата СБУ и обнаружили автомобиль. И очень удивились, когда в салоне автомобиля нашли документы с грифом "Секретно", которые, как оказалось, Яремчук скрывал от проверки, проводимой все тем же Центральным аппаратом, и не имел права выносить за пределы служебного помещения. В итоге, документы были изъяты, а сам факт нарушения стал предметом разбирательства, – добавил собеседник издания.

Стоит отметить, что автомобиль принадлежит Анатолию Яремчуку, отцу Дмитрия Яремчука и находится в пользовании последнего.

Как известно, Дмитрий Яремчук был представлен в качестве начальника Очаковского отделения ведомства Виталием Герсаком 19 ноября 2019 года. За время нахождения в этой должности он успел стать фигурантом нескольких скандальных ситуаций.

Спустя месяц после назначения, 17 декабря патрульные остановили в Николаеве авто Renault Duster с госномером ВЕ0007ВТ (служебный автомобиль николаевской СБУ), за рулем которого оказался Дмитрий Яремчук с явными признаками алкогольного опьянения. Яремчук вел себя вызывающе с патрульными, отказался проходить освидетельствование и в отношении него был составлен админпротокол за пьяное вождение по ст. 131 КУоАП.

Однако начальник очаковской СБУ подал в суд заявление, в котором указал, что не признает вину, просит рассмотреть дело без его явки и приложил медицинскую справку, датированную 17 декабря, согласно которой он был трезв.

В УСБУ сообщили, что не могут комментировать решение суда относительно составленного админпротокола, но заявили, что Дмитрию Яремчуку вынесли строгий выговор. Стоит отметить, что в случае, если бы ему действительно вынесли строгий выговор, он не смог бы тогда получить вскоре звание подполковника.

А спустя еще месяц, в январе 2020 года он устроил в Очакове "маски-шоу" со спецназом и автоматами на рыбаков, которые на удочку ловили бычка.

Напомним, вчера ночью бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla Model S.

СБУ авто Николаев угон скандал начальник Очаков
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