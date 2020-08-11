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11 серпня 2020, 21:19 1

СБУ підозрює одного з експосадовців ДФС у мільйонних зловживаннях

11 серпня 2020, 21:19 1
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Через його неправомірні дії державному бюджету було завдано понад 3 млн грн збитків
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Співробітники Служби безпеки України викрили колишнього заступника начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби України у перевищенні влади.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, у січні 2017 року посадовець відхилив заявку вітчизняного автотрейдера на повернення ПДВ на понад 4 млн грн. Попри законне право підприємця на відшкодування, зловмисник безпідставно відніс платіж до категорії ризикових і заблокував виплати.

Дистриб`ютор оскаржив це рішення в адмінсуді та додатково до заявленої суми отримав компенсацію від держави. Внаслідок неправомірних дій зловмисника державний бюджет зазнав збитки на більше ніж 3 млн грн.

Експосадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

За матеріалами СБУ про підозру в службовій недбалості та невиконанні судового рішення повідомлено і двом посадовцям ГУ ДПС у Харківській області – заступнику керівника регіонального управління та начальнику одного із відділів, які також планували отримали свій зиск із цієї ситуації.

Нагадаємо, 6 липня у Хмельницькому блокували витік персональних даних з баз ДФС.

ДФС Харківська область Харьків СБУ чиновники збитки бюджетні кошти кримінальна справа
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