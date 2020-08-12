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12 серпня 2020, 11:01 2

На Закарпатті СБУ проведе антитерористичні навчання

12 серпня 2020, 11:01 2
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Можливе тимчасове обмеження руху людей і транспорту
Можливе тимчасове обмеження руху людей і транспорту
Фото: СБУ
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На Закарпатті з 19 по 20 серпня в Мукачівському та Берегівському районах відбудуться антитерористичні навчання в умовах, максимально наближених до реальних.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Закарпатській області, передає RegioNews.

В навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби та Держспецзв'язку.

Навчання відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, а також носити із собою документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, СБУ підозрює одного з експосадовців ДФС у мільйонних зловживаннях. Через його неправомірні дії державному бюджету було завдано понад 3 млн грн збитків.

СБУ учения терористи Закарпаття
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