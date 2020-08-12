Система себе виправдовує: Криклій заявив, що на дорогах встановлять ще понад 200 камер автофіксації

Результатом встановлення камер стало значне зменшення швидкості автомобілів

Результатом встановлення камер стало значне зменшення швидкості автомобілів

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Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю для ЕП, передає RegioNews.

Я приємно здивований, тому що ми чекали, що буде якась протидія, але люди виявилися морально готові до цієї системи. До кінця року ми плануємо встановити на державних дорогах України ще понад 200 камер", - сказав міністр.

За його словами, в країні йде спад порушень в тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів.

Якщо в середньому за місяць було порушень на 30 млн гривень, то на наступний місяць вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує", - підкреслив Криклій.

Нагадаємо, 1 червня в Україні запрацювали камери автофіксації порушень ПД. Спочатку цю ініціативу ввели в Київській області та Києві.

У МВС повідомили, що система автофіксації буде стежити не тільки за швидкістю.