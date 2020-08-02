Паперу не буде: депутатів міськради Миколаєва примусово переводять на планшети

На діджиталізацію миколаївських депутатів пішло 468 тисяч гривень

На діджиталізацію миколаївських депутатів пішло 468 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на наступній сесії депутатам роздадуть планшетні комп’ютери, закуплені за півмільйона гривень, хоч не всі народні обранці вміють ними користуватися.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцевий портал Преступности.Нет.

Вони (депутати – ред.) не хочуть проходити навчання. Але на наступній сесії ми просто роздамо планшети і не дамо папір. Все, паперу немає. Потрібно рятувати ліси Амазонки", – зазначив мер.

Як відомо, 12 червня депутати міськради Миколаєва погодилися з наступної сесії перейти на планшети, придбані майже за півмільйона гривень.

Однак, 17 червня на пленарному засіданні сесії у депутатів на столах і раніше лежали паперові документи, а не обіцяні планшетні комп’ютери. Тоді, мер Сєнкевич заявив, що в депутатському корпусі є опір до діджиталізації, а також зазначив, що депутатів навчать користуватися планшетами, перш ніж працювати з ними на сесіях.

Нагадаємо, до Центрвиборчкому України діджиталізація не добралася через відсутність грошей. За інформацією ЦВК, інформаційну систему "Вибори" цьогоріч не оновлять.