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02 серпня 2020, 13:29

Паперу не буде: депутатів міськради Миколаєва примусово переводять на планшети

02 серпня 2020, 13:29
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На діджиталізацію миколаївських депутатів пішло 468 тисяч гривень
На діджиталізацію миколаївських депутатів пішло 468 тисяч гривень
Фото з відкритих джерел
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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на наступній сесії депутатам роздадуть планшетні комп’ютери, закуплені за півмільйона гривень, хоч не всі народні обранці вміють ними користуватися.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцевий портал Преступности.Нет.

Вони (депутати – ред.) не хочуть проходити навчання. Але на наступній сесії ми просто роздамо планшети і не дамо папір. Все, паперу немає. Потрібно рятувати ліси Амазонки", – зазначив мер.

Як відомо, 12 червня депутати міськради Миколаєва погодилися з наступної сесії перейти на планшети, придбані майже за півмільйона гривень.

Однак, 17 червня на пленарному засіданні сесії у депутатів на столах і раніше лежали паперові документи, а не обіцяні планшетні комп’ютери. Тоді, мер Сєнкевич заявив, що в депутатському корпусі є опір до діджиталізації, а також зазначив, що депутатів навчать користуватися планшетами, перш ніж працювати з ними на сесіях.

Нагадаємо, до Центрвиборчкому України діджиталізація не добралася через відсутність грошей. За інформацією ЦВК, інформаційну систему "Вибори" цьогоріч не оновлять.

діджиталізація Миколаїв депутат горсовет Олександр Сєнкевич
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