У Києві чотири партії об`єдналися задля місцевих виборів

Члени об`єднання розглядають кандидатуру Сергія Притули на посаду мера Києва

Члени об`єднання розглядають кандидатуру Сергія Притули на посаду мера Києва

Фото: DW

Про це пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна"

За словами голови київського міського осередку партії "Громадянська позиція" Олексія Гриценка, список об'єднання партій на місцевих виборах формуватиметься за допомогою створення номінаційного комітету з відбору та перевірки кандидатів у депутати серед членів партій-представників, які не братимуть участі у виборах і людей ззовні з незаплямованою репутацією.

Ми відкинули амбіції і ухвалювати рішення про те, на базі якої партії ми йтимемо, ми будемо безпосередньо перед моментом, коли висуватимемося, тому що технологічно буде зрозуміло, у якої партії є потенціал для входження до Київради, і це буде технічне рішення. Щодо міського голови - ми тільки зараз почали обговорювати людей, які є всередині нашого середовища і поза ним. Ми формуємо певний список і далі спільно визначатимемося, тому що всім зрозуміло, що може піти Сергій Притула - це потенційна кандидатура, яку ми теж обговорюємо. Є люди, які можуть піти з нашого середовища або інші люди", - сказав Гриценко.

Нагадаємо, також сьогодні у Запоріжжі перед виборами об'єдналися чотири демократичні партії.