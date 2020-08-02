Бумаги не будет: депутатов горсовета Николаева принудительно переводят на планшеты

На диджитализацию николаевских депутатов ушло 468 тысяч гривен

На диджитализацию николаевских депутатов ушло 468 тысяч гривен

Фото из открытых источников

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что на следующей сессии депутатам раздадут планшетные компьютеры, закупленные за полмиллиона гривен, хотя не все народные избранники умеют ими пользоваться.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местный портал Преступности.Нет.

Они (депутаты – ред.) не хотят проходить обучение. Но на следующей сессии мы просто раздадим планшеты и не дадим бумагу. Все, бумаги нет. Нужно спасать леса Амазонки", – отметил мэр.

Как известно, 12 июня депутаты горсовета Николаева согласились со следующей сессии перейти на планшеты, приобретенные почти за полмиллиона гривен.

Однако, 17 июня, на пленарном заседании сессии у депутатов на столах и раньше лежали бумажные документы, а не обещанные планшетные компьютеры. Тогда, мэр Сенкевич заявил, что в депутатском корпусе есть сопротивление диджитализации, а также отметил, что депутатов научат пользоваться планшетами, прежде чем работать с ними на сессиях.

Напомним, в Центризбирком Украины диджитализация не добралась из-за отсутствия денег. По информации ЦИК, информационную систему "Выборы" в этом году не обновят.