Інформаційну систему "Вибори" цьогоріч не оновлять – ЦВК

Діджиталізація не добралася до Центрвиборчкому через відсутність грошей

Діджиталізація не добралася до Центрвиборчкому через відсутність грошей

Фото: ЦВК

На місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня, не буде жодних інноваційних технологій через брак коштів.

Про це повідомив під час круглого столу член ЦВК Андрій Гевко, пише RegioNews з посиланням на УНН.

На цих виборах ніяких інноваційних технологій не буде, тому що коштів немає. Навіть ті зміни, які ми хотіли зробити в ЄІАС "Вибори" (єдина інформаційно-аналітична система – ред.), які є достеменно необхідними, щоб спростити роботу територіальних виборчих комісій, щоб вони не на калькуляторі рахували і встановлювали підсумки – то на це коштів не було навіть виділено в цьому році", - сказав Гевко.

За його словами, наразі з міжнародними партнерами працюють над допомогою територіальним виборчим комісіям для того, щоб хоча б правильно порахувати результати.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.