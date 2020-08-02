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02 серпня 2020, 10:20 5

Кандидатів у мери Луцька хочуть зобов`язати проходити психологічні тести

02 серпня 2020, 10:20 5
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Їм пропонують пройти тести на шизофренію, нарцисизм та психопатію
Їм пропонують пройти тести на шизофренію, нарцисизм та психопатію
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На сайті луцької міської ради з`явилася петиція, автор якої пропонує перейняти ініціативу Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо медогляду.

Відповідну електронну петицію зареєстрували 31 липня, пише RegioNews.

Луцьку варто перейняти ініціативу Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо медогляду. Пропоную зобов’язати майбутніх кандидатів в мери пройти психологічні тести на нарцисизм, психопатію, шизофренію. Луцьку потрібне психологічно здорове керівництво", – пише автор петиції Максим Крисюк.

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