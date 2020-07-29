У Миколаєві побили активіста партії Шарія
Вдень у середу, 29 липня, в парку «Перемога» міста Миколаєва побили активіста партії Шарія Ігоря Карманова.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Новости-N".
Подробиці інциденту розповіла керівник обласного осередку партії Шарія Тетяна Кравчук.
Напад стався близько 14.00. Ігор Карманов помітив, що за ним ідуть двоє молодих людей. Він прискорив крок, а молодики попрямували за ним. Коли активіст партії зрозумів, що можливий конфлікт, то спробував піти від настирливих молодиків. У цей момент на нього напали невідомі. Вони розпилили Ігорю в обличчя газовий балончик і почали бити гумовим предметом. Активіст партії Шарія також встиг дістати балончик і забризкати обличчя одному з нападників.
Ігор сам викликав швидку допомогу. Йому вимірювали тиск, воно у нього виявився дуже низьким. Тільки зараз Ігор почав бачити, - зазначає голова осередку.
У Ігоря Карманова діагностовані численні гематоми по всьому тілу, а також опік очей. Потерпілий написав заяву в поліцію.
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