У Миколаєві побили активіста партії Шарія

У потерпілого численні гематоми і опік очей

У потерпілого численні гематоми і опік очей

Про це пише RegioNews з посиланням на "Новости-N".

Подробиці інциденту розповіла керівник обласного осередку партії Шарія Тетяна Кравчук.

Напад стався близько 14.00. Ігор Карманов помітив, що за ним ідуть двоє молодих людей. Він прискорив крок, а молодики попрямували за ним. Коли активіст партії зрозумів, що можливий конфлікт, то спробував піти від настирливих молодиків. У цей момент на нього напали невідомі. Вони розпилили Ігорю в обличчя газовий балончик і почали бити гумовим предметом. Активіст партії Шарія також встиг дістати балончик і забризкати обличчя одному з нападників.

Ігор сам викликав швидку допомогу. Йому вимірювали тиск, воно у нього виявився дуже низьким. Тільки зараз Ігор почав бачити, - зазначає голова осередку.

У Ігоря Карманова діагностовані численні гематоми по всьому тілу, а також опік очей. Потерпілий написав заяву в поліцію.

Нагадаємо, 25 червня у Харкові жорстоко побили члена партії Шарія: він потрапив в реанімацію.

27 червня у Херсоні фанати Шарія влаштували розборки з Нацкорпусом.

13 липня у Харкові сталася сутичка між прихильниками Шарія та Нацкорпусом