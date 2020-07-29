15:26  29 липня
Голова Херсонської облради Мангер подав позов проти Юрія Луценка
14:19  29 липня
Разумков розповів, за яких умов пройдуть місцеві вибори у прифронтовій зоні
18:00  29 липня
Перемир`я триває: масштабних обстрілів на Донбасі не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
29 липня 2020, 20:50 8

У Миколаєві побили активіста партії Шарія

29 липня 2020, 20:50 8
Читайте также на русском языке
У потерпілого численні гематоми і опік очей
У потерпілого численні гематоми і опік очей
Читайте также
на русском языке

Вдень у середу, 29 липня, в парку «Перемога» міста Миколаєва побили активіста партії Шарія Ігоря Карманова.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Новости-N".

Подробиці інциденту розповіла керівник обласного осередку партії Шарія Тетяна Кравчук.

Напад стався близько 14.00. Ігор Карманов помітив, що за ним ідуть двоє молодих людей. Він прискорив крок, а молодики попрямували за ним. Коли активіст партії зрозумів, що можливий конфлікт, то спробував піти від настирливих молодиків. У цей момент на нього напали невідомі. Вони розпилили Ігорю в обличчя газовий балончик і почали бити гумовим предметом. Активіст партії Шарія також встиг дістати балончик і забризкати обличчя одному з нападників.

Ігор сам викликав швидку допомогу. Йому вимірювали тиск, воно у нього виявився дуже низьким. Тільки зараз Ігор почав бачити, - зазначає голова осередку.

У Ігоря Карманова діагностовані численні гематоми по всьому тілу, а також опік очей. Потерпілий написав заяву в поліцію.

Нагадаємо, 25 червня у Харкові жорстоко побили члена партії Шарія: він потрапив в реанімацію.

27 червня у Херсоні фанати Шарія влаштували розборки з Нацкорпусом.

13 липня у Харкові сталася сутичка між прихильниками Шарія та Нацкорпусом

Миколаїв Партія Шарія активісти бійка Побиття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Поліція встановила всіх учасників нападу на активіста на Одещині
28 липня 2020, 20:29
Анатолій Шарій розпустив представництво своєї партії в Дніпрі
28 липня 2020, 17:51
На Одещині невідомі обстріляли автомобіль активіста
28 липня 2020, 16:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »