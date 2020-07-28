Анатолій Шарій розпустив представництво своєї партії в Дніпрі
Керівництво місцевого осередку несумлінно виконувало свою роботу
Керівництво місцевого осередку несумлінно виконувало свою роботу
Партійці готуються обговорити, хто зможе надалі керувати політсилою у місті.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-групу місцевого співтовариства політсили.
Анатолій Шарій розпустив представництво партії Шарія в Дніпрі. Керівники партії несумлінно виконували свою роботу. Повністю згодні з Анатолієм, правильне рішення", – сказано в повідомленні.
Анатолій Шарій, розпустив представництво партії Шарія в Дніпрі. Керівники партії були помічені в несумлінному...Опубліковано Дніпро за Шарія Вівторок, 28 липня 2020 р.
Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.
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