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Анатолій Шарій розпустив представництво своєї партії в Дніпрі
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28 липня 2020, 17:51 36

Анатолій Шарій розпустив представництво своєї партії в Дніпрі

28 липня 2020, 17:51 36
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Керівництво місцевого осередку несумлінно виконувало свою роботу
Керівництво місцевого осередку несумлінно виконувало свою роботу
Фото з відкритих джерел
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Партійці готуються обговорити, хто зможе надалі керувати політсилою у місті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-групу місцевого співтовариства політсили.

Анатолій Шарій розпустив представництво партії Шарія в Дніпрі. Керівники партії несумлінно виконували свою роботу. Повністю згодні з Анатолієм, правильне рішення", – сказано в повідомленні.

Анатолій Шарій, розпустив представництво партії Шарія в Дніпрі. Керівники партії були помічені в несумлінному...

Опубліковано Дніпро за Шарія Вівторок, 28 липня 2020 р.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.

політика Анатолій Шарій робота Дніпро Партія Шарія
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