На Одещині невідомі обстріляли автомобіль активіста
28 липня на трасі Южний - Одеса невідомі зловмисники обстріляли автомобіль активіста Дем'яна Ганула.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Під час зближення з автівкою ВАЗ, в якій я їхав на пасажирському сидінні, невідомі відкрили по нас вогонь з вогнепальної зброї з вікон автомобілів Toyota RAV4 на київських номерах і Mercedes (нерозмитненому)", - написав він.
За словами активіста, зловмисники намагалися зіштовхнути автомобіль з траси, а також обстрілювали з двох боків із травматичних пістолетів. Активіст передав поліцейським номер одного із автомобілів.
Він вважає, що нападники намагалися скоїти на нього замах, а також оприлюднив відео, на якому видно вм'ятини від куль на корпусі автомобіля.
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