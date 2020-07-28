На Одещині невідомі обстріляли автомобіль активіста

Поліція оголосила план "Перехоплення"

Поліція оголосила план "Перехоплення"

Фото: Facebook

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Під час зближення з автівкою ВАЗ, в якій я їхав на пасажирському сидінні, невідомі відкрили по нас вогонь з вогнепальної зброї з вікон автомобілів Toyota RAV4 на київських номерах і Mercedes (нерозмитненому)", - написав він.

За словами активіста, зловмисники намагалися зіштовхнути автомобіль з траси, а також обстрілювали з двох боків із травматичних пістолетів. Активіст передав поліцейським номер одного із автомобілів.

Він вважає, що нападники намагалися скоїти на нього замах, а також оприлюднив відео, на якому видно вм'ятини від куль на корпусі автомобіля.

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