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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 16:57 9

На Одещині невідомі обстріляли автомобіль активіста

28 липня 2020, 16:57 9
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Поліція оголосила план "Перехоплення"
Фото: Facebook
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28 липня на трасі Южний - Одеса невідомі зловмисники обстріляли автомобіль активіста Дем'яна Ганула.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Під час зближення з автівкою ВАЗ, в якій я їхав на пасажирському сидінні, невідомі відкрили по нас вогонь з вогнепальної зброї з вікон автомобілів Toyota RAV4 на київських номерах і Mercedes (нерозмитненому)", - написав він.

За словами активіста, зловмисники намагалися зіштовхнути автомобіль з траси, а також обстрілювали з двох боків із травматичних пістолетів. Активіст передав поліцейським номер одного із автомобілів.

Він вважає, що нападники намагалися скоїти на нього замах, а також оприлюднив відео, на якому видно вм'ятини від куль на корпусі автомобіля.

Нагадаємо, меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.

Одеса авто активісти напад поліція
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