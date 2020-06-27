У Херсоні фанати Шарія влаштували розборки з Нацкорпусом

У зіткненні взяли участь десятки людей

У зіткненні взяли участь десятки людей

Фото: kherson.net.ua

У центрі Херсона сталася сутичка між прихильниками партії "Шарія" та херсонським осередком Нацкорпуса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kherson.net.ua.

Інформація про причини зіткнення двох груп людей ще з'ясовується.

Так, в одному з місцевих Telegram-каналів говориться що Нацкорпус прийшов "розігнати" фанатів партії Шарія в момент відеозвернення до їх лідера.

У той же час, Депутат херсонської міськради Віталій Богданов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що "шарійці" намагалися потрапити на зустріч із Зеленським, який перебував у Єврейському громадському центрі неподалік, але Нацкорпус їх зупинив.

Наголошується, що від них планувалася передача якогось звернення президенту.

Коментаря від правоохоронців стовно даної ситуації ще немає.

Нагадаємо, у Харкові жорстоко побили члена партії Шарія: він у реанімації.