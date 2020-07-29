В Николаеве избили активиста партии Шария

У пострадавшего множественные гематомы и ожог глаз

У пострадавшего множественные гематомы и ожог глаз

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Новости-N".

Подробности инцидента рассказала руководитель областной ячейки партии Шария Татьяна Кравчук.

Нападение произошло около 14.00. Игорь Карманов заметил, что за ним идут двое молодых людей. Он ускорил шаг, а молодчики направились за ним. Когда активист партии понял, что возможен конфликт, то попытался уйти от назойливых молодчиков. В этот момент на него и напали неизвестные. Они забрызгали лицо Игоря из газового баллончика и начали бить резиновым предметом. Активист партии Шария также успел достать баллончик и забрызгать лицо одного из нападавших.

Игорь сам вызвал скорую помощь. Ему измеряли давление, оно у него оказалось очень низким. Только сейчас Игорь начал видеть, - отмечает глава ячейки.

У Игоря Карманова диагностированы многочисленные гематомы по всему телу, а также ожог глаз. Потерпевший написал заявление в полицию.

Напомним, 25 июня в Харькове жестоко избили члена партии Шария: он попал в реанимацию.

27 июня в Херсоне фанаты Шария устроили разборки с Нацкорпусом.

13 июля в Харькове произошла стычка между сторонниками Шария и Нацкорпусом