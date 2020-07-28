Поліція встановила всіх учасників нападу на активіста на Одещині

Операцію "Перехоплення” завершено

Операцію "Перехоплення” завершено

Фото: ГУ Нацполіції Одеської області

Всі учасники стрілянини біля с. Візирка Одеської області встановлені. Автомобілі, на яких вони пересувалися, виявлені та вилучені.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, пише Regionews.

Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії. Наразі усі учасники події встановлені. Всі вони - жителі міста Южне віком від 25-ти до 31-го років”, - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що в рамках розпочатого за фактом хуліганства кримінального провадження вирішується питання про затримання підозрюваних в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, лідер одеської ГО "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул заявив, що сьогодні в обід невідомі зловмисники обстріляли автомобіль ВАЗ, яким він добирався з міста Южний до Одеси.

За словами Ганула, спершу автомобіль Toyota RAV4 на київських номерах і нерозмитнений Mercedes намагались зіштовхнути його автомобіль з траси під час руху, а потім почали обстрілювати з двох боків.