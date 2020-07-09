Кабмін змінив порядок отримання водійських прав

Теоретичний і практичний іспит відтепер фіксуватимуться на відео, а довідка від автошколи буде дійсна лише два роки

Теоретичний і практичний іспит відтепер фіксуватимуться на відео, а довідка від автошколи буде дійсна лише два роки

Фото: За кермом

МВС оновило Інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія та затвердило Інструкцію про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів.

Про це пише Regionews. Відтепер документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, є: свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, інформація про яке внесена закладом до ЄДР МВС;

документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професіями "Водій автотранспортних засобів", "Водій мототранспортних засобів", "Водій трамвая", "Водій тролейбуса" (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), видані закладом, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у ТСЦ МВС, виданий документ, що засвідчує підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, вважається дійсним для складання іспитів протягом двох років з дня закінчення закладу. Під час складання теоретичного і практичного іспитів використовуються технічні засоби контролю (у тому числі фото- та відеофіксації) процесу складання іспиту. Теоретичний іспит приймається у спеціально обладнаному приміщенні ТСЦ МВС. Екзаменаційні білети містять 20 питань. Кожне питання має від двох до п'яти варіантів відповідей, лише один з яких правильний. Особі ставляться виключно питання, що відповідають категоріям транспортних засобів, право на керування якими вона претендує отримати. У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії. Результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний протягом трьох місяців. Практичний іспит складається в тому ж ТСЦ МВС. Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи: перший етап практичного іспиту - на майданчику для навчання з початкового керування;

другий етап практичного іспиту - в умовах дорожнього руху на визначених ТСЦ МВС маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1). Оформлення та видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого здійснюється без складання іспитів. Нагадаємо, в Україні посилили відповідальність за водіння в нетверезому стані.

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