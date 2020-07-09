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09 липня 2020, 13:49 4

Віднесло у море: на Одещині прикордонники врятували життя 17 відпочивальникам

09 липня 2020, 13:49 4
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Люди вирішили зловити хвилю у відкритому морі
Люди вирішили зловити хвилю у відкритому морі
Фото: ДПСУ
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В Одеській області прикордонники врятувати життя 17 відпочивальникам, серед яких було 6 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає RegioNews.

На Одещині під час несення служби на спостережній вежі військовослужбовець помітив відпочивальників на байдарках та серфінгістів, які вирішили ловити морські хвилі у відкритому морі, та ще й з дітьми", - йдеться у повідомленні.

Однак циклонний вітер завадив відпочинку та відносив людей все далі від берега.

Люди запливли так далеко, що помітити з берега їх можливо було лише за допомогою спеціальних засобів", - повідомили в пресслужбі.

Прикордонник не розгубився та негайно повідомив рятувальну службу, яка миттю зреагувала і вирушила на допомогу.

Також охоронці кордону побачили ще двох осіб на надувному матраці, які дрейфували далеко в морі.

На щастя, завдяки пильності прикордонників, які вчасно зреагували в обох випадках, вдалося врятувати життя 17 відпочивальників, серед яких було 6 дітей.

Раніше повідомлялось, що Державна екологічна інспекція України в Одеській області провели попередні розрахунки орієнтовного розміру збитків внаслідок аварії нафтового танкера "Делфі" поблизу одеських пляжів.

Одеса прикордонники ДСНС море пляж
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