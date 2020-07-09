Віднесло у море: на Одещині прикордонники врятували життя 17 відпочивальникам
В Одеській області прикордонники врятувати життя 17 відпочивальникам, серед яких було 6 дітей.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає RegioNews.
На Одещині під час несення служби на спостережній вежі військовослужбовець помітив відпочивальників на байдарках та серфінгістів, які вирішили ловити морські хвилі у відкритому морі, та ще й з дітьми", - йдеться у повідомленні.
Однак циклонний вітер завадив відпочинку та відносив людей все далі від берега.
Люди запливли так далеко, що помітити з берега їх можливо було лише за допомогою спеціальних засобів", - повідомили в пресслужбі.
Прикордонник не розгубився та негайно повідомив рятувальну службу, яка миттю зреагувала і вирушила на допомогу.
Також охоронці кордону побачили ще двох осіб на надувному матраці, які дрейфували далеко в морі.
На щастя, завдяки пильності прикордонників, які вчасно зреагували в обох випадках, вдалося врятувати життя 17 відпочивальників, серед яких було 6 дітей.
Раніше повідомлялось, що Державна екологічна інспекція України в Одеській області провели попередні розрахунки орієнтовного розміру збитків внаслідок аварії нафтового танкера "Делфі" поблизу одеських пляжів.