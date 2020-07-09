Пожежі на Луганщині: Шмигаль розповів про вжиті заходи щодо ліквідації наслідків

Постраждалі отримають до 300 тисяч гривень компенсацій

Постраждалі отримають до 300 тисяч гривень компенсацій

Фото: з відкритих джерел

Уряд визначив суми компенсацій постраждалим внаслідок пожеж у Луганській області. Також розроблено комплекс заходів для ліквідації наслідків пожеж.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Кабміна.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, постраждалим від пожеж у Луганській області будуть виплачені компенсації аналогічні тим, які отримали жертви повені в західних областях.

За повністю втрачений будинок - 300 тисяч грн, 50 тисяч - на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч - відшкодування втрат. Також допомогу отримають сім'ї загиблих при пожежах", - сказав прем'єр.

Луганській ОДА доручено оперативно підготувати список всіх потерпілих для виділення та перерахування коштів компенсацій.

Крім цього, комісія ТЕБ та НС доручила всім облдержадміністраціям вжити низку заходів щодо попередження лісових пожеж у літній період:

- встановити цілодобовий моніторинг пожеж в природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження;

- облаштувати навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств і т.п. захисні протипожежні мінералізовані смуги;

- організувати створення та оновлення у лісових масивах протипожежних водойм;

- забезпечити прибирання сухої рослинності з метою недопущення перекидання лісових пожеж на житлові будинки.

Також має бути організовано патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів.

Раніше повідомлялося, що лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.